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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:21
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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