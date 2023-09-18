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        Seydişehir'de yol çizgi çalışması yapılıyor

        Seydişehir Belediyesi yol yapım, onarım, düzenleme kapsamında asfalt ve kaldırım uygulamaları tamamlanan caddelerde yol çizgileme çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:48
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        Seydişehir'de yol çizgi çalışması yapılıyor
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        Seydişehir Belediyesi yol yapım, onarım, düzenleme kapsamında asfalt ve kaldırım uygulamaları tamamlanan caddelerde yol çizgileme çalışmalarına başladı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve belediye ekipleri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla asfalt yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

        Asfaltlama çalışması tamamlanan Ortakaraören, Madenli, Alaylar Mahallesi ile Sadi Irmak, Muhsin Kiremitçi Caddeleri ve ana arter caddelerde yol çizgileme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, sürücülerin gece ve gündüz görüşlerini üst seviyeye çıkarmak, bu sayede şerit disiplini ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol çizgi çalışmasının yapıldığını kaydetti.

        Belediye tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları sonrasında yol çizgileme çalışmalarının başladığını belirten Tutal, "Karayolu yol çizgi uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Hizmet alanımız içerisinde bulunan yollarda asfaltlama çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde yol çizgileme çalışmamız devam edecek." ifadesini kullandı.

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