Konya'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Konya'da, kamyonda 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da, kamyonda 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonun kasasında sahte bandrol yapıştırılmış 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.