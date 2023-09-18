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        Konya'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Konya'da, kamyonda 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:46
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        Konya'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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        Konya'da, kamyonda 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

        Yapılan aramada, kamyonun kasasında sahte bandrol yapıştırılmış 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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