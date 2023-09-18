Hüyük'te Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali sona erdi Konya'nın Hüyük ilçesinde Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nde, muhtarlar Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'e Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı zülfikarın bir benzerini hediye etti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nde, muhtarlar Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'e Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı zülfikarın bir benzerini hediye etti.

İlçe merkez ve mahallelerinden gelen Hüyük Muhtarlar Derneği Üyesi mahalle muhtarları, Başkan Çiğdem'e teşekkür etti.

Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Süleyman İlkay Ceylan, belediye başkanı ile 2019'da göreve başladıklarını söyledi.

Başkan Çiğdem de "Görev süremiz doluncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Tüm mahalle muhtarları arkadaşlara bana yönetimimize ve ekip arkadaşlarıma duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra 3 gündür süren Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali sanatçı Orhan Hakalmaz konseriyle son buldu.