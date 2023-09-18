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        Beyşehir'de gıda satışı yapan işyerleri denetlendi

        Beyşehir ilçesinde gıda üzerine faaliyet gösteren süt toplama merkezleri, şarküteri, bakkal, market, kasap ve fırınlar denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:29
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        Beyşehir'de gıda satışı yapan işyerleri denetlendi
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        Beyşehir ilçesinde gıda üzerine faaliyet gösteren süt toplama merkezleri, şarküteri, bakkal, market, kasap ve fırınlar denetlendi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, denetim yapılan işletmelerde bulunan ürünlerin muhafaza ve depolama koşulları, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı ve hijyen kontrollerinin yapıldığı belirtilerek, "Yapılan denetimlerde çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulmuştur." denildi.

        Açıklamada ayrıca tüketicilerin sağlığının korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.

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