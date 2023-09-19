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        Şehidin hatırasına hakaret eden sanığın cezası artırıldı

        Zeytindalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018'de Afrin'de yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'a sosyal medya üzerinden hakaret eden sanığa verilen 11 ay 20 gün hapis cezası, yeniden yargılama sonucu 2 yıl 1 ay 20 güne yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:18
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        Şehidin hatırasına hakaret eden sanığın cezası artırıldı
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        Zeytindalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018'de Afrin'de yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'a sosyal medya üzerinden hakaret eden sanığa verilen 11 ay 20 gün hapis cezası, yeniden yargılama sonucu 2 yıl 1 ay 20 güne yükseltildi.

        Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararı sonrası Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen dava duruşmasında, şehit ailesinin avukatı, sanık E.A'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık E.A'nın "Kişinin hatırasına hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme, sanık E.A'nın "Kişinin hatırasına hakaret" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın eylemini sosyal medyada herkesin görebileceği şekilde alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezasının arttırılarak 2 yıl 1 ay 20 güne yükseltilmesine ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

        Sanığın cezasına "iyi hal indirimi" uygulanmadı.

        Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesinde daha önce yargılanan sanık E.A'ya "Kişinin hatırasına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti.

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