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        Konya'da polisten uyuşturucu operasyonu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:22
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        Konya'da polisten uyuşturucu operasyonu
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonları devam ediyor.

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri Hüseyinler Mahallesi’nde bir adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Ç. isimli bir kişinin ilçede esrar satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı.

        Alınan arama kararı kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan bir arama köpeği de Beyşehir’e sevk edildi.

        Yerleşim merkezinde, şüphelinin ikameti ve kamufle edilmiş durumdaki ceviz bahçesi içinde yapılan aramada, üzerinde esrar kalıntıları olan bir hassas terazi, 1215 gram esrar maddesi, 85 kök hasat edilmiş kenevir bitkisi, 277 gram kenevir tohumu ve 77 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Baskın sırasında adreste bulunamayan ancak ikamette yaşayan şüphelinin yapılan kimlik tespiti neticesinde daha önce de 3 defa uyuşturucudan suç kaydı olduğunu belirleyen ekipler, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Firari Abdurrahman Ç., kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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