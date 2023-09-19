Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Türk ürünleri dünya pazarına Katar ortaklığında çıkıyor

        ZEHRA MELEK ÇAT - PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türk ürünlerinin dünyaya satılmasıyla ilgili Katar'ın posta idaresiyle ortaklık kurduklarını belirterek, "Anlaşma yüzde 60'ı bizim uhdemizde olmak üzere, yüzde 40'ı Katar Posta İdaresinde olacak şekilde bir Türk şirketi olarak konumlandırıldı. Gelir paylaşımı da bu şekilde olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk ürünleri dünya pazarına Katar ortaklığında çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEHRA MELEK ÇAT - PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türk ürünlerinin dünyaya satılmasıyla ilgili Katar'ın posta idaresiyle ortaklık kurduklarını belirterek, "Anlaşma yüzde 60'ı bizim uhdemizde olmak üzere, yüzde 40'ı Katar Posta İdaresinde olacak şekilde bir Türk şirketi olarak konumlandırıldı. Gelir paylaşımı da bu şekilde olacak." dedi.

        Çevikoğlu, AA muhabirine, birçok yatırımcının Türk ürünlerine ilgisinin yoğunlaştığını söyledi.

        Türk ürünlerini dünyaya pazarlamak için "turkishsouq.com" platformunu kurduklarını ifade eden Çevikoğlu, "Türkiye'de posta idaresiyle yaptığımız PttAVM platformuna benzer platformda, Türk ürünlerinin dünyaya satılmasıyla ilgili Katar'ın posta idaresiyle bir ortaklık içerisine girdik. Dünyanın her tarafında Türk ürünlerinin internet ortamında daha kolay erişilebilir olmasıyla ilgili bir platformda yapılan bu ortaklıkla daha da hızlı ilerleyeceğimizi, Türk ürünlerini son kullanıcıya, dünyanın her yerinde daha kolay ulaştıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Çevikoğlu, Türkiye'nin Çin'den sonra internet ortamında satılabilecek ürün üreten ikinci ülke olduğunu, üreticilerin bunun farkına vararak sınır ötesi e-ticarette de pastadan büyük pay alması gerektiğini kaydetti.

        Platformun, Türkiye'nin farklı yerlerinde üretilen ürünlerin dünyanın herhangi bir ülkesine kolayca gönderilmesine, kolayca satılmasına aracılık edeceğini dile getiren Çevikoğlu, "Dolayısıyla Çorum'un leblebisi Brezilya'ya çok kolay ulaşacak. Çorum'daki leblebicinin hiçbir şey yapmadan, sadece Türkiye'de ürün satıyormuş gibi hazırladığı bir paketi biz Brezilya'da kapıya teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - "1-2 hafta içinde binlerce çıkışa geçeceğiz"

        Çevikoğlu, şu bilgileri verdi:

        "Anlaşma yüzde 60'ı bizim uhdemizde olmak üzere, yüzde 40'ı Katar Posta İdaresinde olacak şekilde bir Türk şirketi olarak konumlandırıldı. Gelir paylaşımı da bu şekilde olacak. PTT'nin Dünya Posta Birliği üzerinden çok sağlam bir ağı var. Zamanında mektup taşımak üzere kurulmuş bu ağ, artık mektup olmadığı için küçük paket, kurye taşımacılığına da hizmet veriyor. Biz bu ağı kullanarak Türkiye'de herhangi bir PTT şubesine bıraktığınız bir paketi dünyanın herhangi bir yerine taşıyabiliyoruz. Bu PTT'nin kendi imkanlarıyla yaptığı bir çözüm. İmzalar atıldı, sistem çalışmaya başladı. Satışlar oldu, ürünler teslim edilmeye başlandı. Her gün yüzlerce çıkışımız oluyor. 1-2 hafta içinde binlerce çıkışa geçeceğiz. İnşallah 10 binlerce çıkışı da yakın zamanda göreceğiz. Aylık yaklaşık 20 bin paket teslim ediyoruz."

        - "Sistem, onların para harcadığı bir platform üzerinden işliyor"

        Anlaşmayla finansmanın Katar olduğunu aktaran Çevikoğlu, "Sistem, bizim bir para harcamadan onların para harcadığı bir platform üzerinden işliyor. Türk ürünlerinin dünyaya satılmasını Katar ile beraber yaptığımız için finansman yükümüz olmadı ama ürünler bizim ürünlerimiz, satan bizim satıcılarımız. Türk ürünlerinin dünyada çok satılabileceğini gördük. Türk malı algısının üst seviyede olmasından biz de etkilendik. Bir alıcı iki ürün arasında kaldığı zaman bir tanesi Türk malıysa onu tercih ediyor, bu da çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği

        Benzer Haberler

        Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılamaya dev...
        Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılamaya dev...
        Konya'da polisten uyuşturucu operasyonu
        Konya'da polisten uyuşturucu operasyonu
        Şehidin hatırasına hakaret eden sanığın cezası artırıldı
        Şehidin hatırasına hakaret eden sanığın cezası artırıldı
        YARI MARATONUNDA HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
        YARI MARATONUNDA HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
         Yarı maratonunda hayatını kaybeden mühendis Konya'da toprağa verildi
         Yarı maratonunda hayatını kaybeden mühendis Konya'da toprağa verildi
        GÜNCELLEME - Konya'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Konya'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi