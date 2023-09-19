Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşallik" rütbesi verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü Konya'da törenlerle kutlandı.

Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşallik" rütbesi verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü Konya'da törenlerle kutlandı.

Konya'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur'un şiir okuduğu törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ile Hava Personel Üsteğmen Fatih Kocabaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Tören sonrası Konya şehitliği ziyaret edilerek tüm şehitler için dua edildi.