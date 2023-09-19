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        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini uykusunda bıçakla öldüren kadın tutuklandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde tartıştığı eşini uykusunda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:03
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        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini uykusunda bıçakla öldüren kadın tutuklandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde tartıştığı eşini uykusunda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Besihaneler bölgesinde dün akşam saatlerinde S.K, kocası Ahmet K. (40) ile evlerinde tartıştı.

        Gece uyurken kocası Ahmet K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen S.K, polisi arayarak kendini ihbar etti.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.K. ise gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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