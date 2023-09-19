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        Beyşehir Eşrefoğlu Camii UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

        Orta Asya'dan Horasan bölgesine Türklerin mimari üslubunu günümüze taşıyan ahşap direkli ve kirişli camilerin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının ardından Beyşehir Eşrefoğlu Camii de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:22 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:22
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        Beyşehir Eşrefoğlu Camii UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
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        Orta Asya'dan Horasan bölgesine Türklerin mimari üslubunu günümüze taşıyan ahşap direkli ve kirişli camilerin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının ardından Beyşehir Eşrefoğlu Camii de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

        ​​​​​​​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, paha biçilemez bu kültür hazinelerini korumak ve sonraki nesillere aktarmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ün ardından Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin de listeye eklenmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyesi olarak her köşesi tarihin köklü izlerini taşıyan Konya'mız, her dönemde insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Çatalhöyük'ün ardından Beyşehir Eşrefoğlu Camii'mizin de UNESCO Dünya Mirası listesine girmesiyle büyük bir mutluluk duyduk. Bu tarihi değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve korunması için UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesini şehrimiz için oldukça kıymetli buluyorum. Hem ülkemizden hem de dünyadan ziyaretçileri şanlı ecdadımızdan bize miras kalan bu nadide eseri görmeye davet ediyorum. Konya'mız için hayırlı olsun."

        Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan Eşrefoğlu Camii, Konya'nın Beyşehir ilçesinin kuzeyinde, İçerişehir Mahallesi'nde yer alıyor. Eşrefoğlu Camii'nin, bir türbe, kervansaray ve hamam ile külliye şeklinde 1296-1299 yılları arasında Eşrefoğulları Beyliği döneminde Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırıldığı biliniyor.

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