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        Kulu'da tır devrildi, sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:35
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        Kulu'da tır devrildi, sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu kavşağı yakınlarında Abdulkarim Hamat yönetimindeki 38 AHB 700 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan tır, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazada tırda bulunan 2 tosun telef olurken, 37 adet büyükbaş sahibi tarafından başka bir araca yüklenerek götürüldü.

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