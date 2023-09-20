Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Mevlüt B. idaresindeki 42 ABB 394 plakalı otomobil ile Osman E. idaresindeki 42 ZT 496 plakalı motosiklet Seydişehir Taraşcı Yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Osman E. ile motosikletin arka kısmında oturan eşi Ayşe E. Ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Osman E. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.