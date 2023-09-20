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        Dünya mirası ilan edilen Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin küresel tanınırlığı artacak

        SERHAT ÇETİNKAYA - ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan, ahşap direkleri, tavanı ve kündekari işçilikleriyle dikkati çeken Eşrefoğlu Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması, sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:05
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        Dünya mirası ilan edilen Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin küresel tanınırlığı artacak
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        SERHAT ÇETİNKAYA - ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan, ahşap direkleri, tavanı ve kündekari işçilikleriyle dikkati çeken Eşrefoğlu Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması, sevinçle karşılandı.

        Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adıyla Eşrefoğlu Camii, farklı illerdeki 4 cami ile Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen ilk seri kültürel varlıklarından biri oldu.

        Ön cephesi kesme taştan yapılan 724 yıllık cami, 48 ahşap direğin üzerine oturtulmuş ahşap tavanı, ahşap ve çini süslemeleri, kündekari sanatıyla yapılmış minberi ve bey mahfili ile Selçuklu geleneğindeki "ulu cami" tarzında inşa edilen camilerin en gelişmiş ve büyük örnekleri arasında yer alıyor.

        - "Bu mirasla ne kadar gurur duysak azdır"

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AA muhabirine, Eşrefoğlu Camii’nin dünya mirası ilan edilmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

        Ecdat yadigarı caminin dünyaya tanıtılması ile ilgili 90'lı yıllardan buyana gayretleri bulunduğunu belirten Bayındır, "Eşrefoğlu Camii, ecdadın taş ahşap karışımı güzel bir eseridir. Günümüze kadar ayakta kalan, 4 bin kişinin ibadet yapabildiği şaheserimizdir. O yüzden bizim en önemli değerimizdir. Torosların mavi sediriyle yapılan direkler üzerinde duran camimizin, ahşap, çini ve taş işçilikleri takdire şayandır. Bugün çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Ecdada yakıştığımıza ve emanetlerine de iyi baktığımıza inanıyorum. Ecdadın bize bıraktığı bu mirasla ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.

        - Tarihi cami bir yılda 281 bin ziyaretçi ağırladı

        Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek de kamera sistemiyle camiye gelenlerin sayısını kayıt altına aldıklarını ve son dönemde yabancı turist sayısında artış gözlemlediklerini dile getirdi.

        Caminin, dünya mirası ilan edilmesiyle ziyaretçi sayısının katlanarak artmasını beklediklerini ifade eden Kükrek, şöyle konuştu:

        "Bir yıl içinde camimize 281 bin kişi geldi. Geçen yılın temmuz ve ağustos ayına göre ziyaretçi sayımızda yüzde 25 artış oldu. Camimize dünyanın her tarafından yerli, yabancı ziyaretçiler geliyor. Avrupa ülkelerinden gelenler var. Son zamanlarda Tayvan, Çin gibi uzak doğu ülkelerinden de gelenler var. Cami, ilçemizden geçen yeni Antalya yolunun da açılmasıyla bir turizm destinasyonu haline geldi."

        - "Daha çok yabancı ziyaretçi çekecek"

        Isparta'dan ziyarete gelen 78 yaşındaki Mustafa Eryılmaz ise camiyi çok merak ettiği için oğluyla ziyarete geldiklerini ifade etti.

        Caminin güzelliğinden ve maneviyatından çok etkilendiklerini anlatan Eryılmaz, bu eserin dünya mirası sayılmasından çok mutlu olduğunu anlattı.

        İlçe sakinlerinden Saniye Göker de "Beyşehir'in nazar boncuğu" olarak gördükleri Eşrefoğlu Camii'ni tüm dünyanın tanımasını istediklerini vurgulayarak, "Yurt dışından gelen turistler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ni inceleyerek geldikleri için buranın listede olması inşallah daha çok yabancı ziyaretçi çekecektir. Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin tanıtımına büyük katlı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

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