Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, meyve kurutma tesisini ziyaret etti

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kadın Girişimciler Kooperatifine bağlı meyve kurutma tesisine ziyarette bulundu.

Akkaya, Akşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı ortaklığı ile kadınların iş hayatına katılması amacıyla kurulan tesiste çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kooperatifin kadınları iş hayatına girmesinde önemli rol oynadığını aktaran Akkaya, "Meyve kurutma tesisimiz üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tüketicilerimizin en çok sevdiği ürünler arasında elma kurusu yer alıyor. Hanım kardeşlerimiz tarafından, şu anda sezonu olan eriğin işlemesini de başladı. Eriğin yanında armut, şeftali, kavun, karpuz gibi ürünlerin kurutmalarını da yaptılar. Sebze grubunda ise acı biberin de kurutma işlemini de yapıyorlar. İnşallah her geçen gün burada işlenen ürünlerin çeşitliliği artarak üretim hız kazanacak." ifadesini kullandı.