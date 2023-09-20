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        Selçuk Üniversitesi uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor

        Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ninova Tıbbi Bilimler Konferansı'nın açılışı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:01
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        Selçuk Üniversitesi uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor
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        Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ninova Tıbbi Bilimler Konferansı'nın açılışı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

        Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 2. Uluslararası Ninova Tıbbi Bilimler Konferansı’nda kürsüye ilk olarak Irak Kuzey Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alyaa A. Al-Attar geldi.

        Türkiye'de, özellikle de Türkiye’nin tarihi şehirlerinden biri olan Konya'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Al-Attar, "Selçuk Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği anlaşmasının gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ağırlayan Selçuk Üniversitesine misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Konferanslar aracılığıyla Irak Kuzey Teknik Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi arasında uluslararası araştırma ekipleri oluşturulacak. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bu konferans, üniversitemizin dünyaya açıldığının açık bir göstergesi. Konferansın gerçekleştirilmesinde emeği geçen düzenleme ve bilim kurullarına, üniversitemiz ve Selçuk Üniversitesine teşekkür ediyorum." dedi.

        Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da "Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ninova Tıbbi Bilimler Konferansı’nda sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri de dahil olmak üzere her biri olağanüstü eğitim ve araştırma fırsatları sunan sağlık bilimleri alanında kapsamlı bir fakülte yelpazesine sahibiz. Selçuk Üniversitesi, ileri teknolojilerle donatılmış Gen Tedavi Merkezi gibi birimlerinde uygulanan CRISPR gibi son teknoloji metotlarla Türkiye'de genetik araştırma ve tedavi alanında öncü durumunda. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında komşularımızla ilişkiler çok daha önem kazandı. Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferans gibi etkinliklerin, Türkiye ve Irak halkları arasındaki güçlü dostluk bağlarının bir göstergesi olduğuna inanıyorum." dedi.

        Rektör Aksoy konuşmasının devamında, düzenlenen etkinliğin bilgi ve uzmanlık alışverişini kolaylaştırdığına dikkat çekerek, "2. Uluslararası Ninova Tıbbi Bilimler Konferansı’nın yenilikçi fikirlerin alışverişi ve anlamlı iş birliklerinin geliştirilmesi için bir platform olacağına inanıyorum. Birlikte sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirebilir ve dünya çapındaki insanların refahına katkıda bulunabiliriz." diye konuştu.

        Konferans 21 Eylül perşembe günü sona erecek.

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