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        Beyşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:06
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        Beyşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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