Konya'da 72 yaşındaki kadının yanan evi, belediye ekiplerince yenileniyor

Konya'da evi yanınca evsiz kalan 72 yaşındaki Ayşe Işık, Meram Belediyesince başlatılan tadilat ve yenileme çalışması sonrası sıcak yuvasına kavuşacak.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bulunan Harmancık Mahallesi'nde yaşayan Işık'ın evi, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Durumu öğrenen Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, evin baştan sona yenilenmesi ve oturuma hazır hale getirilmesi için talimat verdi.

Talimat üzerine belediye ekipleri tadilat çalışmasına başladı.

Kavuş, Ayşe Işık'ın durumundan haberdar olur olmaz harekete geçtiklerini belirterek, "Evi yanan teyzemizin yangında zarar gören evini yeniden yuvaya dönüştürüyoruz inşallah. Yangının tüm izlerini silmenin yanı sıra evi baştan sonra yeniliyoruz. Sıcak yuvasında güle güle oturması için elimizden geleni yapıyoruz. Teyzemizden aldığımız hayır duası bizim için her şeyin üstünde. Acı tatlı her günlerinde hemşerilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Evinde yenilenme çalışmalarını görmenin mutluluğuyla sevinç gözyaşlarına boğulan Ayşe Işık da şunları kaydetti:

"Yangında evim tamamen yanmıştı. Arkasında izbe bir yer var orada kalıyordum. Ne yapacağımı düşünürken belediyemiz ve Başkanımız bana sahip çıktı. Bu zor günümde beni yalnız bırakmadılar. Allah onlardan razı olsun, devletimize, milletimize zeval vermesin."