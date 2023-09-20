Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan'dan, KOSAM'a ziyaret

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezini (KOSAM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan'dan, KOSAM'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezini (KOSAM) ziyaret etti.

        KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre İnan, ziyaretinde KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ve KOSAM yetkilileri ile iş dünyasını ve finansal yapıları ilgilendiren bölgesel projeler hakkında istişare yaptı.

        İnan, burada yaptığı açıklamada, "Konya, ülkemizin ekonomik büyümesi ve kalkınması için kritik öneme sahip illerin başında gelmektedir. Bu ziyaret, bölgenin potansiyelini daha iyi anlamamıza ve bölgesel kalkınma projeleri konusunda iş dünyasıyla iş birliği yapmamıza olanak tanıdı. Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırma Merkezi, bu konuda önemli bir rol oynayarak, iş dünyasına rehberlik etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Başkan Selçuk Öztürk de KOSAM'ın bölgesel kalkınma projelerindeki katkısına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "Konya iş dünyası olarak, bölgesel kalkınma projelerine ve stratejik planlamaya büyük bir önem veriyoruz. Sayın Bakan Yardımcımızın ziyareti bölgemizdeki proje ve fırsatlar adına oldukça önemli bir anlam teşkil ediyor. KOSAM, kaliteli içerikler üreterek, katma değerli projeler önererek bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır."

        Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyet üniversite kampüsünü gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        Konya'da 72 yaşındaki kadının yanan evi, belediye ekiplerince yenileniyor
        Konya'da 72 yaşındaki kadının yanan evi, belediye ekiplerince yenileniyor
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını öldürmüştü; tutuklandı
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını öldürmüştü; tutuklandı
        Beyşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Beyşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Selçuk Üniversitesi uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor
        Selçuk Üniversitesi uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor
        Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, meyve kurutma tesisini ziyaret etti
        Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, meyve kurutma tesisini ziyaret etti
        Halkapınar'da İlköğretim haftası kutlandı
        Halkapınar'da İlköğretim haftası kutlandı