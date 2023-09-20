CHP Yayladağı İlçe Başkanı Hançar, Konya'da hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay'ın Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Giriş: 20.09.2023 - 21:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:07
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay'ın Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tedavi için gittiği Konya'da açık kalp ameliyatı olan Hançar, ameliyattan bir gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Hayrettin Hançar’ın cenazesinin, otopsinin ardından Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi.