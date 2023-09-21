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        Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali küçükbaş için otlatmaya açıldı

        ABDULLAH DOĞAN - Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) başlattıkları "Otlatma Pilot Uygulaması" ile küçükbaş hayvanların panellerin arasında yayılıma alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:26
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        Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali küçükbaş için otlatmaya açıldı
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        ABDULLAH DOĞAN - Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) başlattıkları "Otlatma Pilot Uygulaması" ile küçükbaş hayvanların panellerin arasında yayılıma alındığını söyledi.

        Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki santral sahası, "Güneşin altında iki dost" söylemiyle Otlatma Pilot Uygulaması kapsamında otlaması için küçükbaş hayvanların kullanımına açıldı.

        Güneş panellerinin gölgesinde farklı bitki türlerinin yeşerdiği alanı, koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmeyi hedefleyen uygulama ile 600 küçükbaş günün belirli saatinde panellerin arasında yayılıyor.

        Arısoy, AA muhabirine, Karapınar GES'in tam kapasite devreye alınmasıyla Türkiye'nin yaklaşık yüzde 1 oranında enerjisinin üretildiğini söyledi.

        Karapınar GES'te 2 milyon nüfusun enerjisinin karşılandığını anlatan Arısoy, bölgede vasıfsız arazinin çevreci enerji üretimine kazandırıldığını vurguladı.

        Arısoy, sahada biyoçeşitliliğe ilişkin 3 yıldır bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 3 yıldır yapmış olduğumuz biyoçeşitlilik çalışmalarıyla daha önce vasfını yitirmiş arazinin uyandığını ve canlandığını gördük. Paydaşlarımızla alanın tekrar canlanmasıyla bir işbirliğine gidebileceğimizi düşündük. Bu anlamda da en uygun canlı, koyunlar. Sürü sahibi ve çobanlarımızla da görüşerek çalışmayı başlattık. Onlar da biz de çok heyecanlı. Bu çalışmayı oldukça önemsiyoruz. Yaklaşık 600 küçükbaş var. Her yere dağıldıkları için tam net göremiyoruz."

        - Pilot uygulamanın ilk denemeleri verimli

        Hayvanların günün ilk saatlerinde panellerin altında büyüyen otlarla beslendiğini anlatan Arısoy, şunları kaydetti:

        "Çok heyecanlıyız. Bu yıl ilk denemelerini gerçekleştirdik. Hayvanlar geldikçe paydaşlarımızla görüşmelerimiz, konuşmalarımız, ekologlarımızın sahada yapacağı gözlemler, incelemeler devam edecek. Farklı işbirliklerimiz olacak, onları araştıracağız. Üniversitelerle bu çalışmaları inceleyeceğiz."

        - "Koruma altında olduğu için buranın otu iyi"

        Santrale yakın mahallede hayvancılık yapan 73 yaşındaki Yusuf Kara da projeden memnun olduğunu belirterek, "Şu anda çok iyi, bereketli. Bundan önce iyi değildi. Diğer meralara göre burası daha güzel. Koruma altında olduğu için buranın otu iyi. Dışarıda bu kadar ot yok." diye konuştu.

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