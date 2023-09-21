Başkan Mehmet Tutal, Konya'da yılın Ahisi seçilen demirci ustasını ziyaret etti Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya'da yılın Ahisi seçilen demirci ustası Ali Nergiz'i iş yerinde ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya'da yılın Ahisi seçilen demirci ustası Ali Nergiz'i iş yerinde ziyaret etti.

Başkan Tutal beraberindeki Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Nergiz'iyi ziyaret ederek ahilik şilti taktim etti.

Tutal, Ahilik Haftası kutlamaları noktasında esnafları ziyaret ederek sohbet ettiklerini söyledi.

İlçede ahilik geleneğiyle işletmelerini yürüten esnafların olduğunu vurgulayan Tutal, "Esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaflarımızı temsil eden başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde esnaflarımızı ziyaret ederek haftalarını kutluyoruz. Bu birlikteliğe vesile olanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

2023 yılı Konya Ahisi seçilen Nergiz'i ise yarım asırdır mesleğini ustalarından aldığı terbiye ile yaptığını sağlığı el verdiği müddetçe demir dövmeye devam edeceğini kaydetti.​​​​​​​