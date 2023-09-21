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        Konya'da soğan yüklü kamyonda 177 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı

        Konya'da soğan yüklü kamyonda 177 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:11
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        Konya'da soğan yüklü kamyonda 177 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı
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        Konya'da soğan yüklü kamyonda 177 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarında, Konya girişinde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

        Soğan yüklü kamyonda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, soğan çuvallarının arasına gizlenmiş 323 parça halinde 177 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, "uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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