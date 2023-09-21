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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir, Ekim ayında düzenlenecek 1.Uluslararası Göl Turizmi ve Turizmde Güncel Trendler Kongresine (ILTC2023) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:12
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir, Ekim ayında düzenlenecek 1.Uluslararası Göl Turizmi ve Turizmde Güncel Trendler Kongresine (ILTC2023) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede Türkiye’nin farklı illerinden gelecek turizm sektörünün önde gelen akademisyenler ve profesyonelleri ile paydaşları Beyşehir'de buluşacak.

        SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı ve ILTC2023 Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Karaman, kongrenin turizm sektörünün öncü isimlerini bir araya getireceğini belirtti.

        Karaman, "Turizm alanındaki son gelişmelerin ele alınacağı ve deneyim paylaşımı yapılacağı kongremiz, geleceğe dair vizyonları tartışmak üzere 5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında Beyşehir'de düzenlenecektir." ifadelerine yer verdi.

        Kongre boyunca özel ve bilimsel oturumlar düzenlenecek.

        - Şehir merkezini kullanan ağır vasıta araçlarına 436 liralık ceza uygulanıyor

        Beyşehir ilçesinde çevre yolunu kullanmak yerine yasaklanmasına rağmen şehir içi güzergahını kullanan ağır vasıta araçlarının sürücülerine 436 liralık para cezası uygulanıyor.

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliği ekipleri, denetimlerine hız kazandırdı.

        Ekipler, çevre yolu yerine ilçe merkezini kullanarak yasağa uymayan araç ve sürücülerine 436 liralık cezai işlem uygulamaya başladı.

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