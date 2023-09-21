Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ereğli Belediyesi'nin Organik Tarım Projesi kapsamında yetiştirdiği salçalık biberler vatandaşlarla paylaşıldı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde Belediye tarafından yetiştirilen salçalık biberler, vatandaşlarla paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ereğli Belediyesi'nin Organik Tarım Projesi kapsamında yetiştirdiği salçalık biberler vatandaşlarla paylaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde Belediye tarafından yetiştirilen salçalık biberler, vatandaşlarla paylaşıldı.

        Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Organik Tarım Projesi kapsamında emek vererek yetiştirdikleri salçalık biberleri, hemşerileriyle paylaştıklarını söyledi.

        Huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek için çalıştıklarını belirten Oprukçu, bu gibi projelerin devam edeceğini kaydetti.

        Salçalık biberleri alan vatandaşlarda Başkan Oprukçu'ya teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Konya'da okul açılışına katıldı:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Konya'da okul açılışına katıldı:
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Seydişehir'de okul müzesi açıldı
        Seydişehir'de okul müzesi açıldı
        Konya'da soğan yüklü kamyonda 177 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutu...
        Konya'da soğan yüklü kamyonda 177 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutu...
        Başkan Mehmet Tutal, Konya'da yılın Ahisi seçilen demirci ustasını ziyaret...
        Başkan Mehmet Tutal, Konya'da yılın Ahisi seçilen demirci ustasını ziyaret...
        Hüyük'te çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü
        Hüyük'te çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü