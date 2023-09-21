Konya'da uyuşturucu bulunan otomobilin şoförü gözaltına alındı
Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Giriş: 21.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:44
Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şok uygulaması gerçekleştirdi.
Durumundan şüphelenen bir otomobili durduran ekipler, sürücü C.T'nin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
Sürücü C.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.