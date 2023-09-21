Konya'da kamyon refüje çarptı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonun refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonun refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 27 AGR 129 plakalı kamyon, Konya-Karapınar kara yolunun 24. kilometresinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonda yolcu olan N.A. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü M.A. ise sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.