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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "yeşil dönüşüm teşvik" çağrısına çıkıyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, bakanlık olarak yeşil dönüşüm teşvik çağrısına çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:08
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "yeşil dönüşüm teşvik" çağrısına çıkıyor
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, bakanlık olarak yeşil dönüşüm teşvik çağrısına çıkacaklarını söyledi.

        Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde düzenlenen Konya Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 1. Lansman Toplantısı'nda konuşan Dönmez, iş dünyasında verimliliğin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Sanayi sektöründe neredeyse asgari ücretle çalışanın kalmadığını vurgulayan Dönmez, "Sanayi, asgari ücretin üzerinde parayı rahatlıkla verebilecek düzeyde. Bu övünülecek bir durum. İnşallah işçiler de çok kazansın, daha fazla imkan sahibi olsun. Memleketin refahı artsın, temel kaygımız bu. Bu çerçevede, buradaki model fabrika Türkiye'deki diğer model fabrikalardan biri. Ama başarılı ve iyi yolda gidenlerden bir tanesi." diye konuştu.

        Dönmez, iş dünyasında verimli olmayanların ayakta duramayacağının altını çizerek, "İç ve dış ticarette anormal bir rekabet var. Özellikle Uzak Doğu kaynaklı büyük bir rekabet var. Türkiye'nin sanayi şirketlerinin verimli olması lazım ki karlı olsunlar. İşçi de kendini daha değerli hissetmeli esasında. Verimli olan işçi daha fazla para alır, daha işe yaradığını hisseder." ifadelerini kullandı.

        - "Dünya Bankasından 450 milyon dolar kredi aldık"

        Türk sanayicisinin üretim performansını arttırmasının önemine işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

        "Mümkün olduğu kadar yatırımı, üretim çeşitliliğini arttırmamız lazım. Bunu da çevreyi en az kirleterek yapmamız lazım. Özellikle yeni dönemde malları satarken karbon hesaplaması yapacaksınız. Bu karbon hesaplamasını, doğrulamasını yapacaksınız. Aksi halde sınırda vergi vereceksiniz. Bu konular iyice ticarette engel olmaya başladı. Büyükçe bir yeşil dönüşüm teşvik çağrısına çıkacağız. 3305 sayılı kararda bir değişiklik yaptık. Orada da yeşil dönüşüm özellikle tanımlandı. Dünya Bankasından 450 milyon dolar kredi aldık, 175 milyon doları TÜBİTAK, 250 milyon doları da KOSGEB üzerinden dağıtılacak. Bakanlık, 25 milyon doları yeşil dönüşümle ilgili model fabrikalara benzer, 'öğren-dönüş' ya da 'eğit' türü programları da dahil onları yapacak."

        KTO Başkanı Selçuk Öztürk ile KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen'in de katıldığı programda, başarılı sanayicilere plaket verildi.

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