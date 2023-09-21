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        TİMAV 11. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

        Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) himayesinde düzenlenen serbest konulu hikaye yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:53
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        TİMAV 11. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
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        Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) himayesinde düzenlenen serbest konulu hikaye yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakçı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, imam hatiplilerin akademik, teknolojik alanlarda pek çok başarısının görüldüğünü söyledi.

        Hikaye yarışmasının 11'incisinin düzenlendiğini anımsatan Bayrakçı, "Kültürün, sanatın ve eğitimin farklı alanlarında TİMAV çatısı altında yarının dünyasında ümmetin, milletin geleceğini sanatla, kültürle, inançla yoğuracak nesiller yetiştirmek için gayret etmeye devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 500 civarında hikayenin katılımıyla yarışmamızı gerçekleştirdik. Aramızda da ödül alacak 5 ya da 6 farklı ilden imam hatip liseli öğrencilerimiz var." diye konuştu.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da imam hatip gençliğinin başarılarına dikkati çekerek, "Sayılarınız ve başarılarınızın sayıları gün geçtikçe artıyor. Konya'da eğitimde örnek işler yapılıyor ve örnek işlerin başında da imam hatiplerimiz geliyor. Bütün okullarımız hakikaten neredeyse proje okulu gibi çalışıyor." dedi.

        Yarışmada Çiğdem Yıldırım "Oduncular" adlı öyküsüyle birinci olarak 5 çeyrek altın, Halil Gökgöz "Filika" adlı öyküsüyle ikinci olarak 4 çeyrek altın, Zeynep Erim ise "Sakın Açma" adlı öyküsüyle üçüncü olarak 3 çeyrek altın ile ödüllendirildi.

        Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, eski AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ecevit Öksüz, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Zengin, TİMAV Yönetim Kurulu Üyeleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

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