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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 22:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:57
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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Gürsel Yıldırım (52) yönetimindeki 06 COS 810 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Onatçılı mevkiinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Yıldırım ile araçtaki Mehmet Yapıcı (59) ve Yaşar Yorulmaz (57) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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