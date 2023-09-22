Erken teşhisle yendiği kanser sonrası hayatı düzene girdi

Konya'da yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Rıfkı Gökçe, 2 yıl önce idrar kaçırma şikayetiyle başvurduğu Konya Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası erken teşhisin avantajını yaşıyor.

Gökçe, babasında da prostat hastalığı olması nedeniyle ilk şikayetini ciddiye alarak 2 yıl önce Konya Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerde erken evre prostat kanseri tanısı konulan Gökçe, üroloji uzmanları Burak Yılmaz ve Doç. Dr. Mustafa Bilal Hamarat tarafından hemen ameliyat edildi.

Hastalığın erken dönemde tespit edilmesi ve başarılı geçen ameliyat sonucunda Gökçe, kemoterapi, radyoterapi ya da ilaç tedavisine gerek kalmadan sağlığına kavuştu. 2 yıl boyunca kontrollerini aksatmayan Gökçe, erken teşhis sayesinde hastalığı yenerek yaşam kalitesini yükseltmenin mutluluğunu yaşıyor .

Konya Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Burak Yılmaz, AA muhabirine, hastanın idrar kaçırma şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti.

Yılmaz, 50 yaşını geçmiş hastalarda prostat ve mesaneye yönelik genel tarama yaptıklarını ifade ederek, "Bu tetkikler sonucunda prostat kanseriyle alakalı olabilecek PSA değerinde yükseklik saptandı. Buna yönelik prostat biyopsisi yapıldı ve erken evre prostat kanseri olarak karşımıza çıktı. Erken evre olduğu için tedavimiz prostat kanserini ortadan kardırmaya yönelik ameliyata karar verdik. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. 2 yıllık takipte herhangi bir nüks durumu yok. Erken evrede yakaladığımız için ek tedavi olarak kemoterapi, radyoterapi, ilaç tedavisine de gereksinim duyulmadı." diye konuştu.

- "Şikayeti beklemek bu hastalıkta gecikmelere sebep oluyor"

Konya Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilal Hamarat da prostat kanserinin 50 yaş üstü erkeklerde en çok görülen 2 kanser türünden biri olduğunu vurguladı.

Hamarat, prostat kanserinin erken teşhiste olumlu sonuçlar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle 50 yaş üstü hastalarda PSA testi, prostatın rektal muayenesiyle anormallik varsa prostat kanserinden şüpheleniyoruz. Prostat kanserinde en önemli risk faktörü yaştır. Yaş arttıkça hastaların prostat kanserine yakalanma ihtimali artıyor. Bir diğer risk faktörü genetik. Özellikle ailede prostat kanseri öyküsü varsa hastaların yakalanma riski daha da artıyor. Sadece babada prostat kanseri olması değil, annede de meme kanseri olması, riski arttırıyor. Prostat kanserinde erken teşhis önemli. Erken teşhis edersek herhangi bir organa yayılmadan prostat dokusunu tamamen çıkartarak, hastayı bu kanserden kurtarabiliyoruz. Böylelikle artık hastanın prostat kanseriyle ilgili bir sorunu olmuyor. Şikayeti olmayan 50 yaş üstü erkeklerin üroloji muayenesi olmasında fayda olduğunu vurgulamak gerekir. Şikayeti beklemek bu hastalıkta gecikmelere sebep oluyor."

Prostat kanserinin kanama ve kemik ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini ifade eden Hamarat, bu belirtiler ortaya çıktığında hastalığın çok ilerlediğini söyledi.

Sağlığına kavuşan Ahmet Rıfkı Gökçe (58) de idrar kaçırma şikayetiyle 2 sene önce üroloji polikliniğine başvurduğunu, babasında da prostat olması sebebiyle işi ciddiye aldığını anlattı.

Kanser teşhisini ilk konulduğunda korktuğunu ancak erken teşhis sayesinde hastalıktan kurtulduğunu ve hayatının düzene girdiğini ifade eden Gökçe, "Ameliyat olduktan sonra sağlığıma kavuştum. İki senedir iyiyim. Ağrım, sancım yok." ifadesini kullandı.