Konya Büyükşehir Belediyesi okullarda bisiklet tamir ve bakım eğitimleri veriyor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu ve Karatay Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere bisiklet tamir ve bakım eğitimleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu ve Karatay Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere bisiklet tamir ve bakım eğitimleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde Avrupa'nın birçok şehriyle aynı anda kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda yetişkinlere ve özellikle öğrencilere yönelik bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Konya'nın Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip ve en fazla bisiklet kullanılan şehir olduğunu anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bisiklet konusunda daha fazla bilinçlenmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu amaçla iki okulumuzda dördüncü ve beşinci sınıflara yönelik bisiklet tamir ve bakım eğitimleri gerçekleştirdik. Sınıflarda verilen eğitimlerde, bisikleti oluşturan parçalar, bisikletin periyodik bakımı, küçük arızalara müdahale yöntemleriyle arızalara müdahalede kullanılan alet ve anahtar setleri hakkında öğrencilerimiz bilgi sahibi oldu. İlk kez Avrupa Hareketlilik Haftası'nda başlattığımız bu eğitimleri yıl geneline yayarak farklı okullarda yapmaya devam edeceğiz."

Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu ve Karatay Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'nda bisiklet tamir ve bakım eğitimlerine katılan öğrenciler ise, bisikletle ilgili çok faydalı bilgiler öğrendiklerini ifade etti.

Düzenlenen eğitim dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden öğrenciler herkesi hareketli yaşama ve bisiklet sürmeye davet etti.