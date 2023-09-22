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        Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, personelle bir araya geldi

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye personeliyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:46
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        Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, personelle bir araya geldi
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        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye personeliyle bir araya geldi.

        Başkan Tutal, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü binasında, yaptığı açıklamada, gece gündüz demeden özveriyle, gayretle ve azimle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

        Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini de ilçeye kazandırıldığını aktaran Tutal, "Yaşlı bakım merkezi, gençlik merkezleri, emekliler lokali, üreten kadınlar pazarı, kafem, kültür evi, kent müzesi gibi birçok hizmeti hayata geçirirken diğer yandan da festivallerle, şölenlerle, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle ilçemize ilkleri yaşattık, yeni projeler de üretmeye devam ediyoruz." dedi.

        Çalışanların alın teri kurumadan emeğin karşılığını vermeye gayret ettiklerini belirten Tutal,"Daha önceden sizlerin ücretlerinde asgari ücret üzerinde düzenlemeler yapmıştık. Bu yıl da yeniden bir iyileştirme yaparak imkanlarımızı zorlayarak en üst seviyede iyileştirme yaptık. Seydişehir Belediyesi SEYPAŞ bünyesinde çalışan işçilerimize ortalama yüz 80 zam yaparak işçimizin en düşük maaşını ek ödemeler ve ikramiyeler dahil 18 bin 880 liraya yükselttik. Belediye bünyemizde çalışan işçilerimize ise ortalama yüzde 45 oranında iyileştirme yaptık." ifadesini kullandı.

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