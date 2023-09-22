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        Konya'da kamyonun altında kalan kişi öldü

        Konya'nın Karatay ilçesindeki bir sebze halinde, kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:20
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        Konya'da kamyonun altında kalan kişi öldü
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        Konya'nın Karatay ilçesindeki bir sebze halinde, kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Hamza Ergin, Adana Çevreyolu Caddesi'ndeki sebze halinde, Muhammet E. (58) yönetimindeki 24 ACD 132 plakalı seyir halindeki kamyonun kapısına tutunarak gitmek istedi.

        Bu sırada dengesini kaybederek düşen Ergin, kamyonun altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ergin'in cenazesi incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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