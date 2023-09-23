20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mistik Müzik Festivali çerçevesindeki etkinliklerin, Mevlana merkezli icra edileceğini söyledi.

Alpaslan, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta, Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin tanıtım toplantısında, 2021 itibarıyla, dünyanın en büyük kültür festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivali'ni, İstanbul Beyoğlu'nda başlattıklarını anımsattı.

Bu yıl 11 ilde etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade eden Alpaslan, "İnşallah 2028'e kadar bu festivalleri 35 ilimize yayacağız. Daha sonra da 81 ilimizde bu festivalleri her yıl düzenleyeceğiz. Bu da derin kadim kültürümüzün ve sanatımızın, sanatçılarımızla buluşturulması anlamına geliyor." diye konuştu.

Alpaslan, bugün 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin, tarih ve kültür şehri olan Konya'da güzel bir etkinlik olarak başlayacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu yılı "Mevlana Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Biz de bu değerden yola çıkarak, burada yapacağımız etkinlikleri bunları dikkate alarak gerçekleştirmekteyiz. Mistik Müzik Festivali çerçevesindeki etkinliklerimiz, Mevlana merkezli ve Mevlana'yı öze alarak icra edilecek. Çok güzel sanatsal eserlerini bir hafta boyunca izleyeceğiz. Binlerce sanatçımız görev alacak. Yüz binlerce sanatsever de bu etkinlikleri takip edecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Mistik Müzik Festivaliyle, farklı kültürlerin kardeşlik duyguları için buluşma noktası olacağını belirtti.

Mistik Müzik Festivali'nin, alanında tüm dünyada bilinen ve saygı duyulan bir etkinlik olduğunu aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Bu organizasyon, bir müzik festivali olmasının çok ötesinde, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden gelen kardeşlerimizin, tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verdiği bir buluşma olacaktır. Konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden, dijital sanatlara kadar birçok etkinliğin yer alacağı festivalin açılışını bugün 17.00'de Mevlana Meydanı'nda yapacağız. Açılış etkinlikleri Ahmet Özhan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı tasavvuf musikisi konseriyle başlayacak. Hemen ardından da 250 semazenin aynı anda gerçekleştireceği çok özel bir sema ayini icra edilecek."