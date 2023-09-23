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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl ve göletlerde serbest av döneminde perakende satış noktalarında denetim ve kontrol yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:27
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl ve göletlerde serbest av döneminde perakende satış noktalarında denetim ve kontrol yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkçı tekneleri, kıyılarda bulunan balık alım kantarları ile ilçe merkezindeki perakende satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde avcıların ruhsat ve belge kontrolleri yapılırken, ağ gözü açıklığının uygun olup olmadığı ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi.

        Denetimlerde, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin önemine dikkat çekildi.

        - Beyşehir Eczacı Odası temsilcisi Şenyurt oldu

        Türk Eczacıları Birliği 5. Bölge Konya Eczacı Odası Beyşehir İlçe Temsilciliğine atama yapıldı.

        Atama ile ilçe temsilciliği görevine Eczacı Rıdvan Şenyurt getirildi.

        - Beyşehir'de hayvan hastalıklarına yönelik mücadele çalışmaları sürüyor

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İşletmenizde karşılaştığınız herhangi bir problemle ilgili ve salgın hastalıklar hakkında Müdürlüğümüz veteriner hekimlerinden teknik destek alabileceğinizi hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

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