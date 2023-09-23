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        Konya'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:05
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        Konya'da anız yangını ormanlık alana sıçradı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kısa sürede söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çavuş ve Tepecik Mahallesindeki arazide çıkan anız yangını ormanlık alana da sıçradı.

        Tepecik, Fasıllar, Çiçekler mahallelerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        ​​​​​​​Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

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