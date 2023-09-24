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        Akşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Akşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:33
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        Akşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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        Akşehir’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi Yeni Mahalle de durumundan şüphelendiği Niğde plakalı bir aracı durdurdu.

        Araçta bulunan şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren narkotik ekibi, aracı ve şüphelileri detaylı arama yapmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirdi.

        Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı araçta yapılan aramada dört adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplara el koyan narkotik ekibi araçta bulunan M.O., M.Y., M.Ç. ve M.Ü. isimli dört iki şüpheliyi ise gözaltına aldı.

        Diğer bir olayda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi yeni mahallede bulunan M.D. nin ikametinde arama yaptı.

        Yapılan aramada iki parça halinde 1,5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile dört adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirerek uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatına el koydu.

        İki olayla ilgili gözaltına alınan M.O., M.Y., M.Ç. M.Ü. ve M.D. isimli beş şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Mahkemeye çıkartılan zanlılar serbest bırakıldı.

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