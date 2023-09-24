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        Konya'da 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:02
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        Konya'da 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

        Polis ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda 3 ayrı suçtan toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.Ö'yü gözaltına aldı.

        B.Ö'nün üzerinden 3 parça halinde uyuşturucu çıktı.

        Hükümlü, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.

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