Konya'da 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Giriş: 24.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:02
Konya'nın Karapınar ilçesinde 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda 3 ayrı suçtan toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.Ö'yü gözaltına aldı.
B.Ö'nün üzerinden 3 parça halinde uyuşturucu çıktı.
Hükümlü, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.