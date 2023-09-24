BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da cenaze törenine katıldı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, uzun yıllar partisinin Konya İl Başkanlığını yürüten Osman Seçgin'in vefat eden oğlu Refik Seçgin'in cenaze törenine katıldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, uzun yıllar partisinin Konya İl Başkanlığını yürüten Osman Seçgin'in vefat eden oğlu Refik Seçgin'in cenaze törenine katıldı.
Meram Harmancık Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Osman Seçgin'in yakınlarının yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Seçgin'in naaşı Harmancık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Destici, Seçgin ve yakınlarına başsağlığı diledi.