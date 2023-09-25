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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:42
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray ve Şanlıurfa olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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