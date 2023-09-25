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        Kulu'da üst aramasında 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

        Konya'nın Kulu ilçesinde şüphe üzerine yolda durdurulan bir kişi üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:17
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        Kulu'da üst aramasında 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde şüphe üzerine yolda durdurulan bir kişi üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi yaptıkları sırada şüphe üzerine B.G. isimli kişi üzerinde yaptıkları aramada 6 adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin uyuşturucu madde buldu.

        Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ‘’Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Kullanmak’’ suçlarından işlem başlatıldı.

        Emniyetteki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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