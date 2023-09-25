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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:11
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 600 gram eroin, 20 bin uyuşturucu hap, 230 gram esrar, 155 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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