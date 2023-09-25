Beyşehir'de arılı kovan sayımları sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arılı kovan tespit ve sayım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılı kovan desteklemeleri kapsamında ilçe genelinde bulunan arılıkların ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretlerde arılı kovan tespit ve sayım çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtilerek, "Ziyaretlerimizde, üreticilerimize arıcılık faaliyeti hakkında bilgilendirmeler de yapılarak teknik destekte bulunuyor ve istek şikayetlerini de değerlendiriyoruz. İşletmelerde karşılaşılan herhangi bir olumsuzluk halinde üreticilerimizin ilgili müdürlüğümüzün veteriner hekimlerinden teknik destek alabileceğini hatırlatmak isteriz." denildi.