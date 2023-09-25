Beyşehir Gölü'ndeki Hacıakif adası ziyaretçilerin ilgi odağı

Beyşehir Gölü’nde yer alan Hacıakif Adası, son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Göldeki 33 adadan birisi olan ve 2 bin 650 dekarlık alanıyla tatlı suların ikinci büyük adası konumundaki Hacıakif Adası, doğaseverlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Adaya gölde tekne turu düzenleyen gezinti yatlarıyla ya da Yeşildağ’daki İskele mevkisinden balıkçı tekneleriyle daha kısa mesafe imkanıyla ulaşılabiliyor.

Adaya gelen ziyaretçiler, bünyesinde yer alan mağarayı da ziyaret edip gezebiliyor.

Ada sahilini kaplayan nilüferler ise doğal güzellikleriyle ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakıyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, göl ortasındaki Hacıakif Adası’nın da ziyaret ettikleri ve etkinlik düzenledikleri yerler arasında yer aldığını belirterek, "Ada üzerinde hem doğa yürüyüşleri yapıyoruz hem de doğal güzelliklerini yakından görüp mekanı tanıma imkanı buluyoruz. Bu şekilde gölümüzün en güzel adasını da tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyükkafalı, hafta sonları kamp çadırı kurmak ya da sportif olta avcılığı yapmak isteyenlerin de uğrak noktalarından birisi olan Hacıakif Adası'na şişme botlarla da ulaşılabildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hacıakif Adası'nı görmeyenler mutlaka görmeli. Sazlık ve kayalıklarla çevrili sahile sahip adada özellikle nilüfer adı verilen su bitkileri, mekanı ziyarete gelenleri tüm güzelliği ile karşılıyor. Meşe ağaçlarıyla yeşillenen, dev ağaçların yükseldiği ada son yıllarda teknelerle ada turlarının da yaygınlaşmaya başlamasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Biz de topluluk olarak artan bu ilgi üzerine yıl içerisinde düzenlediğimiz doğa yürüyüşü ve sosyal etkinliklerimize uzun zamandan beri Hacıaakif Adası'nı da eklemiş bulunuyoruz."