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        20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

        Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun gösterisi ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun dinletisiyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 21:05 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:05
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        20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
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        Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun gösterisi ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun dinletisiyle devam etti.

        Festivalin üçüncü gününde Mevlana Meydanı'nda İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğunca icra edilen sema, semah ve devran merasimleri gerçekleştirildi.

        İlgiyle izlenen programın ardından Kılıçarslan Meydanı'nda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından tasavvufun mistik deneyimlerini müziğin diliyle ifade eden ilahilerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli yörelerden türkülerle buluştuğu konser verildi.

        Etkinlikler kapsamında yarın 17.00'de Mevlana Meydanı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu, 20.00'de de Kılıçarslan Meydanı'nda Kuzey Afrika Sufi Müziği sahne alacak.

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