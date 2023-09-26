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        Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası

        Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, tüm vatandaşların kandilini kutlayarak, bu akşam Konya'da Mevlana Meydan'ında düzenlenecek programda, "Hazreti peygamber efendimizi selam salavatlarla Kur'an ziyafetleri ile dualarla anacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:34
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        Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası
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        Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, tüm vatandaşların kandilini kutlayarak, bu akşam Konya'da Mevlana Meydan'ında düzenlenecek programda, "Hazreti peygamber efendimizi selam salavatlarla Kur'an ziyafetleri ile dualarla anacağız." dedi.

        Öge, müftülük binasında düzenlediği basın toplantısında Mevlit Kandil'inde Konya'da yapılacak etkinlikleri anlattı.

        Öğe, "Bu akşam yatsı namazından önce başlayarak Konya Mevlana Meydanı'nda ve Sultan Selim Camisi'nde televizyonlardan da canlı olarak yayınlanacak Mevlidi Şerif programı icra edilecek. Peygamber efendimizi selam salavatlarla Kur'an ziyafetleri ile dualarla anacağız inşallah." dedi.

        Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının 27 Eylül-3 Ekim'de kutlanacak olan Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda ise "Peygamberimiz İman ve İstikamet" konusunun ele alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

        İstikametin, kişinin imanla Allah'ın emniyetine sığınması olduğunu ifade eden Öğe, Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası boyunca Konya ve ilçelerinde yapılacak etkinlikleri ise şöyle sıraladı:

        "Bu hafta münasebetiyle pek çok camimizde, Kur'an kursumuzda, cami dışında etkinliklerimiz söz konusu olacak. İlçe müftülüklerinin her birinde ayrı ayrı programlar var. Bu programlarda şehit aileleri, gazileri ziyaret, huzur evleri, çocuk yuvalarını ziyaret, KYK yurtlarındaki öğrencilerle buluşma programları icra edilecek. Çocuklarımız okullarında, kreşlerinde tiyatro gösterileri, skeçlerle peygamberimizi anacaklar. Yine esnaf ziyaretlerimiz olacak. 'Misafiriniz var' diyerek esnaflarımızı ziyaret edeceğiz ve peygamber efendimizi anlatacağız. Kurum ziyaretlerimiz olacak. Cuma günü, cuma namazı öncesi Konya'nın seçkin hafızlarının okuyacağı Kur'an ziyafeti ve anlamı, merkezi sistemle tüm camilerimize de ulaşacak."

        Toplantının ardından müftülük binasında sergilenen il vaizlerinden Kuddusi Doğan'ın hazırladığı Hüsn-ü Hat Sergis'inin açılışı yapıldı.

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