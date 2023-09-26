Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması listesinde Konya'dan 7 kuruluş yer aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'nda sanayinin devleri listesine Konya'dan 7 firmanın yer alması nedeniyle Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası başkanları birer tebrik mesajı yayımladı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan Konyalı firmaları ve çalışanlarını tebrik ettiği mesajında firmaların Türk sanayisinin gururu haline geldiklerini belirtti.

Konya'nın Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinin başında yer aldığını ifade eden Başkan Büyükeğen, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 7 firma ile temsil edilen Konya'mız, ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen bu yıl da listedeki yerini koruyarak 7 firma ile yer aldı. Bu yıl sanayi devlerinin bulunduğu listede Konya'mızdan; Konya Şeker, Eti Alüminyum, AYD Otomotiv, TÜMOSAN Motor, Panagro Tarım ve Hayvancılık, Enka Süt ve Ova Un firmalarımız yer almıştır. Üreterek şehrimizin ve ülkemizin gururu olan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

- Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk

İSO 500 - 2022 sonuçlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de şunları kaydetti:

"Listede, Konya Şeker 63. sırada, Eti Alüminyum 139. sırada, AYD Otomotiv 176. sırada, Tümosan Motor 291. sırada, Panagro Tarım Hayvancılık 322. sırada, Enka Süt 361. sırada, Ova Un 409. sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Konyalı firmalarımız şehrimizin küresel bir üretim ve ticaret merkezi olması yolunda özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Konya'nın en önemli avantajı çalışkan, girişimci müteşebbisleridir. Özel sektörünün gayreti ile Konya, gelişmiş sanayi üretimi ve dünya ile rekabet eden sektörleri ile küresel çapta adından söz ettiren bir şehirdir. Konya ekonomisinde sanayi sektörünün payı her geçen yıl artmaktadır. 2022 yılında Konya'nın ihracatının yüzde 95,6'sı imalat sanayi sektöründe gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 3,3 milyar seviyesine çıkan ihracatımız, ihracatçı firma sayımızdaki artış, istihdam artışımız Konya'nın daha fazla sayıda en büyük 500 listesine girebilecek sanayi kuruluşu çıkarma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. İlerleyen dönemlerde Konya'nın daha fazla firması ile listede yer alacağına inancımız tamdır."