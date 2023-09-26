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        Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi

        Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre satışı yapan iş yerlerinin denetlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:45
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        Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi
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        Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre satışı yapan iş yerlerinin denetlendiği bildirildi.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bünyesindeki teknik personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gübre ve bitki koruma ürünlerinin son kullanma tarihlerinin yanı sıra barkod ve etiket kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

        Açıklamanın devamında, "Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Satın aldığınız ve kullanacağınız ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeyi unutmayınız." ifadelerine yer verildi.

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