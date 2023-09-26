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        Emniyet ve muhtarların istişare toplantısı

        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:48
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        Emniyet ve muhtarların istişare toplantısı
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        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan istişare toplantısında Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, merkez mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. İlçe genelindeki güvenlik sorunları konusunda İlçe Emniyet Müdürü ile bilgi alışverişinde bulunan muhtarlar emniyetle istişareli çalışmanın verimi artıracağı konusunda mutabık kaldı.

        Toplantıda okullar bölgesinde araçlardaki denetimler, hız kontrollerinin konuşulduğunu kaydeden Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan, "İlçemizin farklı bölgelerinde hız ve sürat konusunda çalışmaların yapılaması ve bu konuda gerekirse radar uygulamasının devreye girmesi konusunda mutabık kaldık. Başta İlçe Emniyet Müdürümüz Cevdet Arıcı ve nezdinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline Seydişehir’in huzuru, güvenliği ve asayişi noktasında göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

        Emniyet Müdürü Arıcı da, muhtarlardan ve vatandaşlardan mahallelerinde meydana gelen olaylarda 112 İhbar Hattı'nı aramaktan çekinmemelerini dile getirerek, yapılan ihbarların emniyet güçleri tarafından titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

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